宅配延遲到貨雙方口角衝突 送貨生激動下跪磕頭

男大生兼職當宅配人員，卻因延遲到貨，引發收貨方不滿不斷責難，最後演變成男大生失控崩潰大哭，並下跪磕頭；鄰居拍照上網爆料，引爆網路公審、網友熱議。（翻攝自臉書〈爆料公社〉）

一名宅配員12日下午送宅配貨物至員林市南和街，因超過指定到貨時間，遭到收貨方責罵並拒絕簽收，雙方激動口角，最後送貨的男大生情緒崩潰、下跪不斷磕頭賠不是，附近鄰居看不下去報警處理，並將過程拍下並貼上臉書「爆料公社」引發網友熱議、公審。

爆料的網友指出，收貨老夫妻3個打1個，還拿木箱敲送貨員頭部，質疑「有必要這樣嗎？」引發網友撻伐，大罵老夫妻「無恥」、「失格」。

昨晚老夫婦的親友深夜上網貼文澄清，宅配的是老夫婦的藥品，因宅配公司事前答應的事情卻沒準時送到，加上宅配員到場後態度不佳，還出言恐嚇「小心我打你喔」、「我知道你家住哪裡」並一連辱罵婦人3遍「臭婊子」，才會氣不過反擊，並強調絕對沒威逼送貨員下跪。

黑貓宅急便員林營業所表示，21歲的曾姓送貨員去年底到職，是領時薪的工讀生，並非正職，目前仍在某大學夜間部一年級就讀，原本負責配送的區域不同，因周末假日休假人數較多，人力不足，因此需代理配送的區域變大，加上路線不熟悉才會延誤。

員林警分局莒光派出所指出，收貨的王姓夫婦年約60歲，因事前即不斷要求宅配公司，一定要在12日中午前到貨，當天眼見貨品沒在指定時間送達，才打電話催促，原本宅配營業所答應下午1點前會送抵，最後等到2點多才到。

警方指出，員警到場處理協調時，曾姓宅配員的伯父已經在場處理調停，陪同趴跪在地的送貨員向老夫婦賠不是，宅配員坦承因老夫婦拒絕簽收到貨單，情急之下確實態度不佳、口出惡言，老婦人也承認氣不過有踢踹了男大生一腳。

警方表示，老婦人雖要求男大生必須道歉，但並未逼迫對方一定要下跪；可能是男大生擔心工作不保又情緒崩潰才會下跪、磕頭，事後宅配公司人員到場將男大生帶回，雙方皆表示不願提告。

(中時)