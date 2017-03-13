索分手費不成捅3刀 恐怖情人遭判刑

56歲何姓男子，不滿廖姓前女友前年7月提分手，經常帶著水果刀埋伏，作勢「要給你好看！」同年11月廖男在梧棲區臨港路堵到廖女，索討10萬元分手費遭拒，竟水果刀朝其胸腹部、背部猛刺3下，還恐嚇「下次再遇到，一定讓你死！」台中地院依殺人未遂、恐嚇罪分別判處5年6月、拘役80天。

判決書指出，廖女前年7月提分手後，何男心生不滿，同年11月30日何男駕車埋伏在廖女上班半途，一看到廖女的車，立即尾隨從台灣大道轉進梧棲區臨港路，併停在廖女車旁下車，拿出預藏水果刀，脅迫廖女交出分手費10萬元遭拒。

兩人發生拉扯，何男竟拿出水果刀，朝廖女胸腹部、背部猛刺3刀，導致其左胸穿刺肝臟破裂、右橫膈膜撕裂併血胸，何男見廖女血流如注，非但不理會對方傷勢，要離去前還恐嚇：「不要再讓我遇到、再遇到的話，一定讓你死！」

幸好，廖女發現被何男跟蹤，就已打電話報警，員警到場正好發現廖女已被刺傷，隨即送醫急救。

案發後，廖女聲請保護令，何男竟在去年2月打電話告訴113婦幼專線社工人員：「我現在就要把她（指廖女）殺人我才要死」、「講實在的，要給她死，不是這些人可以保護的」等。

台中地院審結，依殺人未遂、恐嚇罪分別判處何男5年6月、拘役80天。

(中時)