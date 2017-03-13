外勞持空氣槍獵殺野鴿裹腹　遭警逮捕移送

警方查獲越南籍外勞以火箭100型高壓空氣槍獵殺野鴿。（黎薇翻攝）

竹南警方12日查獲一名綽號「阿光」越南籍外勞非法持有空氣槍及鉛製喇叭彈，竹南警分局海口所長林定正、副所長孟繁茂昨日上午巡邏時，發現他背著大包包行跡可疑。

上前盤查發現背包內竟有火箭100型高壓空氣槍一支、高倍率瞄準鏡一個及鉛製喇叭彈，以及5隻血跡斑斑的野鴿，外勞「阿光」坦承以空氣槍獵殺5隻野鴿，想在假日與同鄉享用，因持有具殺傷力的空氣槍，偵訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例將他移送苗栗地檢署偵辦。

(中時)