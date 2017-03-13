毒蟲衝撞警車逃逸 被逮嚎啕大哭

今（13）日0時35分許，新北市警樹林分局巡邏員警於東順街發現1輛貨車發動引擎停靠路邊，員警上前盤查，該名李姓駕駛先是假意配合，卻突然猛踩油門加速逃逸，警方立即展開追捕並通報線上警網攔截。

李嫌從城林橋上國道3號，往南下方向行駛，再下三鶯交流道，逃往三峽市區，在三峽學成路李嫌衝撞柑園派出所所巡邏車，造成柑園所巡邏車左前方保險桿毀損。

隨後李嫌在國光、民生街口遭三峽分局警車封道攔截，李嫌自撞分隔島，後方山佳所警員見狀，馬上將巡邏車卡在貨車左側，造成巡邏車右側門凹陷，貨車被迫停下，李嫌立即棄車逃逸，樹林、三峽員警徒步追捕，將李嫌壓制在地，現場無人受傷，但李嫌卻開始嚎啕大哭。

警方從李嫌身上起獲安非他命及凱蒂貓毒軟糖，另警方查出李嫌駕駛的貨車是竊取自友人，偵訊後，警方依毒品危害防制條例、竊盜及妨害公務罪嫌將李嫌移送偵辦。

(中時)