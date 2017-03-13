《時來運轉》團隊籃球大對決 馬刺要守護主場對老鷹不敗紀錄

馬刺隊帕克面對老鷹有望歸隊。(美聯社資料照)

同以團隊戰力傲視NBA的馬刺隊與老鷹隊，台灣時間明天早上8點將在馬刺主場正面對決，兩隊本季首度交手，馬刺在客場以112比114經延長賽後輸球，暌違超過2個月後再度交鋒，這次回到馬刺主場， 儘管馬刺在主場AT&T球場對老鷹已拿下18連勝，但傷兵問題嚴重，將是「黑衫軍」守護主場的難題。

馬刺本季戰績51勝14敗，前場比賽才在主場擊敗主將全休的全聯盟龍頭勇士隊，總教練帕波維奇雖強調，因為對方主將全休，是一場不公平的勝利，但事實上，馬刺隊也因傷兵所苦，包括陣中得分王里歐納德、主力控球帕克與主力大前鋒艾卓吉都沒能上陣，這場替補陣容的對決，由馬刺以22分之差大勝。

拿下這一勝的馬刺隊，雖不是主力對決，卻證明「黑衫軍」的替補陣容，甚至團隊戰力的完整，該役全隊有5人得分達兩位數，更給了平日從板凳出發的球員不少信心，攻下21分的後衛米爾斯就說：「保持積極的態度，是不分場上或是場下的球員，球季即將結束，大家都更專注在迎接季後賽。」

馬刺少了主將，大勝主將輪休的勇士，但本次在主場迎戰老鷹隊，包括里歐納德與艾卓吉都可能無法上場，面對對手的完整陣容，「黑衫軍」在主場要捍衛18連勝，除了進攻要維持火熱近況，防守更是關鍵。

帶著3連勝前進聖安東尼奧的老鷹隊，目前在東區排名第5，前役面對灰熊輪休的中鋒霍華，確定會在面對馬刺的比賽中上場，加上全隊沒有傷兵缺陣，老鷹將全力打破在馬刺隊主場連敗的難堪紀錄，事實上，老鷹上次在馬刺主場奪勝，已是1997年，當時馬刺還沒搬到AT&T球場，換言之，老鷹作客AT&T球場還沒贏過。

(中時電子報)