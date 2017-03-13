水情不佳轉黃、綠燈 水公司籲節約用水
因應水情不佳，苗栗縣、台中市(含彰化縣北部地區)、嘉義縣市、台南市及高雄市，水情燈號為稍緊張的綠燈；新北市板新供水區、桃園、新竹地區水情燈號，轉為一階限水黃燈。水公司籲請民眾節約用水，以因應當前水情。
自來水公司表示，進入第一階段限水之地區，將採取停、限水措施，包括：離峰及特定時段降低管壓供水；及停供行政機關及國營事業轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水。
水公司配合水利署各項水源調配及管控措施，並責成所屬各區管理處加強宣導節約用水及水壓管控，強化備援水源之整備，以因應乾旱及穩定供水。
水公司呼籲，共體時艱節約用水，將水資源做最有效利用，以順利渡過今年的旱象。
(中時)
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