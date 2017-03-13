竊盜男到處打零工躲通緝

張嫌四處打零工躲避追緝。（許素惠翻攝）

張姓竊嫌為躲避檢方通緝，四處流浪打零工，11日晚間在斗六榮譽路一帶徘徊，被巡邏員警發現有異，透過警用行動電腦查詢後發現是竊盜通緝犯，警方隨即尾隨在後伺機攔查，趁張嫌停車熄火後立刻上前逮人。

張嫌辯稱沒收到傳票，不知被雲林地檢署通緝。不過警方清查發現，斗六分局梅林派出所副所長葉炳男、替代役男戴培基、義警隊員林昇淵等3人，11日晚間執行肅竊巡邏勤務，巡經斗六市榮譽路段時，副所長葉炳男發現路旁一名機車騎士行跡可疑，經警用行動電腦查詢後發現車主是竊盜通緝犯，警方隨即尾隨在後伺機攔查，員警見該車停車熄火後立刻上前逮人。

被逮的張姓通緝犯因竊盜案遭雲林地檢發佈通緝，張嫌辯稱根本不知道自己已成為了通緝犯，直稱他都沒收到傳票，不過警方清查發現，他不但竊盜前科累累而且犯行遍及各地，躲避追查時靠四處打零工維生，詢後被遞解雲林地檢歸案。

(中時)