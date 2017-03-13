內褲賊多次犯案 熱心住戶逼進死巷助警逮人
新北市34歲張姓男子因特殊癖好，多次到新莊區中正路某民宅前，偷取住戶晾在屋外的女性內衣褲，食髓知味的他本月11日再度行竊，偷走5件女性內衣褲藏進衣服裡，遭附近住戶陳姓男子撞見並大聲喝斥，張男嚇得拔腿就跑，熱心的陳男追上前並報警。張嫌最後遭警方依竊盜罪嫌送辦。
有毒品、竊盜前科的張男供稱，今年1月曾經在同一處偷取女用內衣褲，因衣物晾在路邊較好下手，前天再度重回現場行竊，未料卻被附近住戶逮個正著。
(中時)
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