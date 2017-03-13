菲女酒駕遇攔檢 撒嬌裝萌也嘸效啦

菲律賓籍的莊女酒駕遇攔檢，結果酒測值為0.53mg／l，撒嬌裝萌也嘸效啦。(劉宥廷翻攝)

依親來台10年的36歲菲律賓籍莊姓女子日前凌晨駕車左右偏移，遭鹽埕分局七賢所攔查，莊女面對警詢問頻頻說「聽不懂中文」，正當警說明盤查程序，她又說聽得懂台語，警全程以台語宣讀莊女權益，莊在酒測過程中還不斷撒嬌，以為就能免測，結果酒測值為0.53mg/l，讓警直言「撒嬌裝萌嘸效啦」，全案依法送辦。

(中時)