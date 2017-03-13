泰國糖棕農場 高高樹上採糖

除了甘蔗可以製糖外，在東南亞還有一種樹也可以產糖，在泰國佛丕省有著一座據傳是全球唯一的糖棕農場，至今仍是維持著逾百年的採集花蕊汁製糖的傳統。

泰國菜是以酸、甜、辣著名，其中甜味更是泰國飲食中重要元素，除大家熟悉的甘蔗製糖外，椰子也可以製糖，而在東南亞國家中鄉間有許多零星的糖棕樹，也可用於製糖，在緬甸或柬埔寨等地有人靠此維生。

在泰國中部佛丕省有一座大型糖棕農場，據說是全球唯一的棕糖農場，農場內整齊栽種著450多棵逾200年的巨大糖棕樹，至今仍維持著古老的傳統採集糖棕汁方式來製糖，糖棕農利用附近的刺竹做成攀爬工具，垂直爬上逾30公尺高的樹頂作業，包括採糖棕果和收糖棕汁。

農場主人解釋，糖棕樹在開花後，此時就要利用樹枝製成工具，夾擠雄蕊，迫使流出糖汁來，再以竹筒收取，可以持續收成1-2個月，擠壓的力道關係著收成，每天以收成一飯碗的量最佳，擠壓過度時雖然初期收成佳，但不到一週就不再流出糖汁。

收集到糖汁過濾後熬煮，可以當做糖棕水出售或繼續煮成結晶狀，就是具有低升糖指數（GI）的棕糖，據說可以供糖尿病人食用。每棵糖棕每年大約產生1800公升的糖汁，每8公升可以煮出1公斤的糖。

糖棕果實也是製作甜品的要角之一，新鮮食用口感像荔枝，必須像椰子一般削去堅硬的外殼，內部會有半透明的果肉，食用時輕捏吸吮其內的汁液，甘甜的口感，果肉則如荔枝一般，也可以做成俗稱海底椰的甜點。

糖棕樹全株是寶，棕葉可以製作草帽或當做屋頂，落葉就當柴火，農場主人表示，這個行業已經維持數百年歷史，這個農場的有些糖棕樹有些超過400年，雖然辛苦，但要繼續傳承下去，逐漸轉型成觀光農場方式，讓更多人了解祖先們的智慧結晶。1060313

(中央社)