旅客攜入禽流感病毒肉 日專家籲擬對策
日本「朝日新聞」報導，日本從前年6月至上個月為止，對海關從旅客行李沒收的雞鴨肉或蛋等檢體進行檢驗，結果發現含有高原性禽流感病毒。專家認為應加強檢疫對策。
日本農林水產省的動物檢疫所與北海道大學首度聯手進行禽流感病毒的調查。針對從2015年6月至上個月為止，在東京羽田機場等9座機場、港口，從旅客行李沒收的雞鴨肉、蛋等228件檢體進行檢查。
結果發現，來自中國大陸上海、廈門、香港而抵達日本成田、中部機場等的旅客所攜帶的雞鴨生肉3件檢體，驗出含高原性禽流感病毒H5N1亞型及H5N6亞型。
京都產業大學禽流感研究中心主任大槻公一表示，一般認為，日本境內流行的禽流感病毒是候鳥所帶入境的，沒想到旅客攜帶的物品也可能將禽流感病毒帶入境。這些肉入境後若隨便丟棄屋外，可能有野鳥會接觸到，或者接觸到生肉的人去農場或動物園，可能造成禽流感病毒傳染擴大。
動物檢疫所保管的被沒收畜產品，以來自中國大陸的為主，2015年約6萬2700件（重約83噸），將近是2011年的1倍。
進行調查的北海道大學教授迫田義博表示，檢疫也難全面查出，這次發現的，應該只是冰山一角，有必要研擬全面對策。1060313
(中央社)
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