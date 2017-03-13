詐欺車手黑吃黑 刑警扮高血壓父抓人
新竹徐姓詐欺車手私吞9萬元贓款，遭詐騙集團抓包，動用私刑逼簽25萬元本票，徐男被逼急只好向警方求助，警方將計就計，安排老刑警假扮徐父，佯稱血壓飆高掛急診，要在醫院贖回本票，12日成功誘拐詐騙集團3名車手前往取款，順利一網打盡。
警方調查，22歲徐男擔任詐騙集團車手，日前到台北、桃園各地便利超商ATM提款後，疑起貪念私吞9萬元贓款，詐騙集團發現他沒上繳，日前派員將他引到KTV毒打，逼簽25萬元本票，並拿走他身上7萬多元現金。
「限你半年內來贖！」23歲車手頭許姓男子率2名車手向徐男撂下狠話，逼徐男籌錢贖回本票，徐男擔心生命受威脅，仍硬著頭皮向警方報案。
市警二分局偵查隊隨即組成專案小組，並從徐嫌偵訊內容衍伸劇本，安排老刑警佯裝徐男父親，在電話中騙稱知道兒子欠下鉅款，血壓飆高被送醫，將許男等3人成功騙到醫院取款。
許男等人到急診室到處找人，好不容易遇到徐男，急著逼問「錢呢？」警方大陣仗埋伏在旁，確認嫌犯身分後一擁而上，在急診室將許男等3人逮捕。
警方從3嫌身上取出不明證件、提款卡等證物，許男落網後還否認犯行，態度囂張，黨羽埋怨警方「比詐騙集團還奸詐」，遭痛斥惡人喊抓賊，訊後被依詐欺、恐嚇取財罪嫌移送偵辦。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。