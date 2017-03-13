詐欺車手黑吃黑 刑警扮高血壓父抓人

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許嫌等3人落網。（徐養齡翻攝）

許嫌等3人落網。（徐養齡翻攝）

警方從許嫌身上起出證物。（徐養齡翻攝）

新竹徐姓詐欺車手私吞9萬元贓款，遭詐騙集團抓包，動用私刑逼簽25萬元本票，徐男被逼急只好向警方求助，警方將計就計，安排老刑警假扮徐父，佯稱血壓飆高掛急診，要在醫院贖回本票，12日成功誘拐詐騙集團3名車手前往取款，順利一網打盡。

警方調查，22歲徐男擔任詐騙集團車手，日前到台北、桃園各地便利超商ATM提款後，疑起貪念私吞9萬元贓款，詐騙集團發現他沒上繳，日前派員將他引到KTV毒打，逼簽25萬元本票，並拿走他身上7萬多元現金。

「限你半年內來贖！」23歲車手頭許姓男子率2名車手向徐男撂下狠話，逼徐男籌錢贖回本票，徐男擔心生命受威脅，仍硬著頭皮向警方報案。

市警二分局偵查隊隨即組成專案小組，並從徐嫌偵訊內容衍伸劇本，安排老刑警佯裝徐男父親，在電話中騙稱知道兒子欠下鉅款，血壓飆高被送醫，將許男等3人成功騙到醫院取款。

許男等人到急診室到處找人，好不容易遇到徐男，急著逼問「錢呢？」警方大陣仗埋伏在旁，確認嫌犯身分後一擁而上，在急診室將許男等3人逮捕。

警方從3嫌身上取出不明證件、提款卡等證物，許男落網後還否認犯行，態度囂張，黨羽埋怨警方「比詐騙集團還奸詐」，遭痛斥惡人喊抓賊，訊後被依詐欺、恐嚇取財罪嫌移送偵辦。

(中時)