綠委盼訂反滲透法 陳明堂：名稱再討論
民主進步黨籍立法委員陳明文等人今天表示，國家保防工作法草案被污名化，希望制訂反滲透法草案加入國會監督與人權保障機制；法務部次長陳明堂說，名稱可再討論。
法務部日前提出保防法草案，引發外界質疑人二復辟。
「人二室」是「人事室第二辦公室」簡稱。威權時代「人二室」隸屬法務部調查局人事查核系統，調查機關考核公務人員個人思想，影響人事正規升遷。
陳明文、民進黨籍立委莊瑞雄等上午在立法院舉行記者會表示，在國際恐怖主義和對岸安全威脅下，反情報、反滲透有必要立法，但保防法草案已被污名化為人二復辟，法務部應思考更名為反滲透法草案，條文中增加監督制衡機制。
陳明堂上午在立法院前受訪被問到保防法草案遭行政院退回後何時再提出時表示，沒預設時間與立場，會再處理。
陳明文說，不能因被批評是人二復辟就停止立法工作；民進黨籍立委王定宇說，為避免情報單位變怪獸，更應透過國會立法約束。
民進黨籍立委羅致政表示，要在條文中加入人權保障、國會監督等制衡機制。1060313
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。