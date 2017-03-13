綠委盼訂反滲透法 陳明堂：名稱再討論

我要評比

民主進步黨籍立法委員陳明文等人今天表示，國家保防工作法草案被污名化，希望制訂反滲透法草案加入國會監督與人權保障機制；法務部次長陳明堂說，名稱可再討論。

法務部日前提出保防法草案，引發外界質疑人二復辟。

「人二室」是「人事室第二辦公室」簡稱。威權時代「人二室」隸屬法務部調查局人事查核系統，調查機關考核公務人員個人思想，影響人事正規升遷。

陳明文、民進黨籍立委莊瑞雄等上午在立法院舉行記者會表示，在國際恐怖主義和對岸安全威脅下，反情報、反滲透有必要立法，但保防法草案已被污名化為人二復辟，法務部應思考更名為反滲透法草案，條文中增加監督制衡機制。

陳明堂上午在立法院前受訪被問到保防法草案遭行政院退回後何時再提出時表示，沒預設時間與立場，會再處理。

陳明文說，不能因被批評是人二復辟就停止立法工作；民進黨籍立委王定宇說，為避免情報單位變怪獸，更應透過國會立法約束。

民進黨籍立委羅致政表示，要在條文中加入人權保障、國會監督等制衡機制。1060313

(中央社)