桃園龜山區自強國小男童4樓墜落

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桃園市龜山區自強國小今天上午8時許發生男童由4樓墜落意外，所幸意識清楚，生命徵象穩定，右大腿骨折，送醫急救。墜樓原因待進一步調查。

桃園消防局表示，上午8時11分，接獲通報，龜山區的自強國小，一男童由4樓高處墜落至地下1樓，救護人員到達時，男童意識清楚、生命徵象穩定；給予頸圈、長背板及固定，清洗傷口、包紮止血後送醫。

男童從4樓高處墜落至地下1樓，造成左臉頰4公分撕裂傷、右大腿骨折、意識清楚、生命徵象穩定，至於墜樓的真正原因待進一步調查。1060313

(中央社)