網友號召解散棒協 內政部尊重團體自治
內政部次長花敬群今天被問及依人民團體法政府可否要求中華民國棒球協會解散表示，除非棒協有明顯違法或違反公共利益，「目前並沒有掌握到」。
第4屆世界棒球經典賽（WBC）中華隊3戰連敗，下屆須從會外賽打起，許多球迷將矛頭指向負責組訓的棒協，還在社群網站臉書（facebook）號召「無限期支持棒協解散改組」，獲超過5萬網友支持。
親民黨籍立法委員陳怡潔上午在立法院內政委員會質詢時表示，棒協受人團法規範，這次讓網友非常憤慨，未來內政部是否可能對棒協查帳、解散棒協或有其他積極行動？
花敬群表示，除非棒協真的有明顯違法或違規、違反公共利益的行為，「要不要解散，原則上人民團體要自治，內部去決定」。
陳怡潔追問，很多運動協會都是由現任或卸任民意代表任理、監事或會長，這部分要限制？花敬群說，國民體育法修法，教育部已有政策方向和原則，內政部尊重。
民主進步黨籍立委黃國書表示，棒協是否有違反相關規定？花敬群說，人民團體解散還是要從內部決議，才可能往下走，除非違反重要法律或公益，否則較難從外部直接要求解散，「目前並沒有掌握到」。1060313
(中央社)
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