彰化醫院醫師研究：茄紅素有助放射線治療乳癌

彰化醫院賴易成醫師研究發現茄紅素有助放射線治療乳癌。鐘武達攝。

人可以從飲食攝取到茄紅素。鐘武達攝。

番茄加熱後釋出的茄紅素比鮮食多。鐘武達攝。

衛福部彰化醫院放射腫瘤中心主任賴易成，長期研究「茄紅素對人類乳癌細胞株具有放射增敏之效果」，實驗發現茄紅素確實有助乳癌的放射線治療，他還說，如果要吃番茄，「加油添醋」再加熱，就能吸收到更多的茄紅素。

賴易成表示，國內外有很多文獻發表茄紅素有助於預防前列線癌、結腸癌、乳癌、子宮癌等。他的這項實驗是針對乳癌細胞，以流式細胞儀分析單獨放射線及放射線合併茄紅素對乳癌細胞株凋亡的影響，後者的細胞凋亡數較多，且與茄紅素的濃度成正比。

賴易成解釋說，當乳癌細胞株與茄紅素一起接受放射線照射，乳癌細胞株的細胞分裂呈現停滯，並且走向細胞凋亡，乳癌細胞株的群落生長受到抑制，亦即，當乳癌患者接受放射線治療又同時補充茄紅素，將增加放射線治療的敏感性，讓效果更好。

他表示，人的身體不會製造茄紅素，必須藉由飲食攝取，研究中也發現，番茄加油、加醋或加熱的方式，都能釋出較多的茄紅素，同時加油、加醋及加熱，釋出的茄紅素最多，而橄欖油的效果好過沙拉油。更舉例，同量的番茄若料理番茄炒蛋，攝取的茄紅素比生吃番茄來得多，足足約多7倍。

(中時)