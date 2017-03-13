南瑤宮笨港進香石姓家族代代相傳顧香擔
彰化南瑤宮笨港進香流傳了許多傳奇，全程香火不滅是大特色，今年香柴與香粉各準備了100斤的量，「香擔組」一直是以石姓子孫為班底，成員動輒需20多人，代代相傳，輪流看顧，在綿延不絕的進香歲月中，維繫香火不斷，薪傳不絕也成了傳奇佳話。
邱建富說，南瑤宮天上聖母香火，早在清雍正元年（西元1723年）彰化設縣後，由製窯工人楊謙，從笨港天后宮帶到彰化，開啟南瑤宮於2百多年前開始前往笨港進香。
每逢進香，放置進香宣爐與燃燒香柴與香粉的「香擔」，是必備的「聖物」；特殊的是，長久以來，負責護衛香擔，都是石姓家族子孫，兩百多年了迄今不變！
石姓家族後代、南瑤里老里長石天河說，先父石木來，就曾經負責「顧香擔」達3、40年的時間。父親生前說，石家祖先從古早就職司「顧香擔」是因為在南瑤宮建廟時其祖先曾出力甚多，加上身強體壯，被委以「顧香擔」任務，此後即不成文的，一代傳一代，世代傳承下去。
石天河說，在其父親負責「顧香擔」期間，曾有人質疑，為何進香香擔都由石姓子孫「顧」？有一年，甚至有人為此不服，在進香前「起爐」時，強行點燃宣爐，卻怎麼點都點不著，差點誤了進香的時程，最後還是他父親出馬，才順利完成「起爐」。
近年來，雖然點火器具進步，已改為用噴火槍先點香柴，再放香粉，維持香火續燃，負責「點火起旺爐」工作仍由石家後代職掌。而南瑤宮的進香宣爐香火，是進香出發前即先行點燃，和一般謁祖進香團、是到達祖廟才點燃的作法不一樣。
(中時)
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