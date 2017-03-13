財長許虞哲：長照財源5年內應該都夠，暫不考慮提高營業稅

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立法院財委會13日審查《菸酒稅法修正案》，財政部長許虞哲出席立法院財政委員會受訪表示，目前以遺贈稅、菸稅來作為長照財源，據衛福部的估計，短期間5年內應該都夠，因此暫不考慮提高營業稅。（劉宗龍攝）

立法院財委會13日審查《菸酒稅法修正案》，財政部長許虞哲出席立法院財政委員會受訪表示，目前以遺贈稅、菸稅來作為長照財源，據衛福部的估計，短期間5年內應該都夠，因此暫不考慮提高營業稅。（劉宗龍攝）

立法院財委會13日審查《菸酒稅法修正案》，財政部長許虞哲出席立法院財政委員會受訪表示，目前以遺贈稅、菸稅來作為長照財源，據衛福部的估計，短期間5年內應該都夠，因此暫不考慮提高營業稅。

(中時)