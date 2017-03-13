讓孩子不挑食 孕期怎麼吃很關鍵

孩子挑食常讓家長苦惱，研究發現，媽媽在懷孕期、哺乳期多元攝取食材，日後孩子對各類食材接受度較高。專家建議，想讓孩子不挑食，從懷孕就要注意。

董氏基金會食品營養中心今天表示，根據一項英國研究，調查3217名59至73歲長青族的飲食習慣，發現在嬰幼兒時期只喝母乳的人，日後的飲食型態最健康，不但攝取最多的蔬果、全穀和魚類，也比較少吃加工肉品。

研究發現，若嬰幼兒時期只喝配方奶，長大後則吃得較不健康，較常吃高油糖鹽的加工食物，如洋芋片、加工肉品、精製白麵包和高脂乳製品等，而且每週還會多攝取約3.5茶匙的外加糖。

另一份美國研究也發現，同樣是第一次嘗試吃桃子，比起只喝配方奶的嬰兒，從小只喝母乳的嬰兒可多吃50克。

也有研究指出，媽媽如果在孕程後半段、哺乳前2個月定期喝胡蘿蔔汁，寶寶第一次接觸胡蘿蔔時，較不表現抗拒，也吃得比較多；但是沒有喝胡蘿蔔汁的媽媽，寶寶第一次聞到胡蘿蔔味道時，通常都表現出抗拒。

董氏食品營養中心主任許惠玉今天表示，讓孩子不偏挑食的關鍵，就是從小培養孩子多元的味覺經驗。媽媽在孕程時多攝取各類食材，孩子可以透過羊水及早接觸；哺乳時也可以從母乳「喝」到各種食材的口味。

許惠玉表示，健康飲食需要從小培養，建議孕期和正在哺乳的媽咪多吃各種天然食物、新鮮蔬果，做營養胎教，日後更能輕鬆教育寶寶愛吃健康食物。

如果沒有餵母乳，許惠玉表示，可隨嬰幼兒消化道發育、循序漸進提供副食品，盡量不要長期連續吃單一食物，掌握少量多樣化原則，給寶寶各式各樣的口味刺激，從零歲開始養成開闊的口感喜好。

許惠玉說，小孩會挑食除口味接受度，也可能跟食材的外型、顏色有關，「這是小孩天生的保護行為」，覺得怪的東西就不會想吃，或曾在吃東西時被大人罵，心情不愉快也可能變成挑食小孩。

「不要怕小孩玩食物」，許惠玉表示，培養孩子健康的飲食習慣，要能接受孩子「玩食物」，多觀察，認識食材或一起參與烹調過程，拓展孩子對各類食材的接受度。1060313

(中央社)