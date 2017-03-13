網瘋傳還珠3美K歌照 林心如性感解放襯衫鈕扣

「還珠三美」林心如、趙薇、范冰冰備受矚目。（圖／取材自范冰冰微博）

林心如、趙薇、范冰冰當年以《還珠格格》紅遍大街小巷，三姝在劇中深厚姐妹情讓許多劇迷印象深刻，而她們在劇中的革命情感也延伸到現實生活中，近日網路上則瘋傳三人合作《還珠格格》時一起唱歌舊照，其中林心如嗨到襯衫鈕扣開剩1顆，模樣相當性感。

網路瘋傳還珠3美一起唱歌照。（圖／取材自鳳凰網）

趙薇昨過41歲生日，而她每年生日時粉絲都會找出舊照向趙薇祝賀，這回是趙薇與林心如、范冰冰當年一起唱歌照，三人看起來玩得相當盡興，而三姝模樣青澀、打扮風格大膽，范冰冰身穿細肩帶背心、頭戴粉紅色髮帶，像是為趙薇和林心如伴舞，笑得燦爛。

吸引人注意的是，照片中林心如身穿白色襯衫，似乎只扣了一顆鈕扣，大方露出蠻腰，模樣性感，張嘴開心拿著麥克風，難得看到林心如瘋狂模樣，也在網路上引發討論，更吸引不少人期待三姝可以再合體拍戲，重現當年的還珠三美。

(中時電子報)