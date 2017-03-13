紅到日本 高捷小穹化身小說主角
高雄捷運多元經營以求增加收人，盼打開知名度刺激運量。高捷虛擬站務員「小穹」等5位美少女將成為日本連載小說的故事人物，高捷已和GA文庫簽約，小說很快會上市了。
高捷虛擬站務員小穹、司機員艾米莉亞、維修工程師捷兒、客服員耐耐、站務員雅朵都是高捷公司的人氣王，5名虛擬站務和司機員在2014年加入營運行列後，人氣破表，隨著動漫人物大受歡迎，高捷也設計出一套套的周邊商品，高捷設專賣店鋪貨。
高捷公司公共事務處經理胡宜萍今天表示，高捷因為高捷人氣美少女商品，每年進帳逾新台幣1000萬元，高捷趁著粉絲追星，大打高捷少女的牌，讓高捷少女的知名度紅到日本。
胡宜萍說，日本出版商GA文庫在今年初找到高捷公司，雙方簽訂備忘錄，洽談出版連載小說，內容以高捷小穹、艾米莉亞等角色為背景的故事，故事將從高捷說起。
高捷公司指出，小穹等人有正向能量，積極、熱情、對工作有使命感，尤其熱愛藝文活動，高捷很期待化身故事人物的高捷少女在小說裡的性格變化。1060313
(中央社)
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