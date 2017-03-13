台7甲線宜蘭南山段施工 管制通行

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公路總局說，台7甲線37.1公里處（宜蘭南山段）昨天因上邊坡滑動坍方。基於道路安全，今天起至15日施工，白天期間採管制20分鐘、放行5分鐘的交管措施。

台7甲線是宜蘭通往台中武陵農場的道路，昨天中午沿線37.1公里處（宜蘭南山段）突然發生上邊坡滑動，一度雙向受阻。經公路養護單位緊急進駐搶修後，已可單線管制通行。

公路總局第四區養護工程處表示，今天起至15日當地將進行浮石刷坡，施工期間每日上午8時至下午5時採行管制20分鐘、放行5分鐘的交管措施，呼籲上山遊客配合。1060313

(中央社)