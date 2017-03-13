李振昌大聯盟春訓5度登板 解決紅人左打
美國職棒大聯盟春訓熱身賽，效力科羅拉多洛磯隊的台灣投手李振昌第5度登板，對辛辛那提紅人隊解決1名左打者，結束第4局攻勢。
洛磯隊今天8比9輸給紅人，李振昌在4局上0比3落後的局面，2人出局後接替先發投手安德森（Tyler Anderson）上場，壘上沒有跑者。
面對紅人7棒一壘手伊里巴倫（Hernan Iribarren），李振昌投3球讓他敲成二壘滾地出局。伊里巴倫今年32歲，職棒生涯12年中近8年待在小聯盟3A，去年是他在大聯盟出賽的第3季。
這是李振昌今年大聯盟春訓的第5次登板，共投3.1局無失分，送出5次三振，最近3場都沒投滿1局、只面對特定打者，角色定位朝向功能性中繼投手調整。
李振昌今年30歲，職棒生涯邁入第9年，他在2013年到2015年效力克里夫蘭印地安人隊時，連3個球季站上大聯盟；2016年轉戰日本職棒效力西武獅，後援出賽18場、16.2局被敲25支安打，防禦率6.48。1060313
(中央社)
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