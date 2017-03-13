機車族主動查繳燃料費 欠繳恐得不償失
機車族朋友，燃料費有按時繳納了嗎？若不繳，當心銀行帳戶被扣押，補繳還要多繳更多手續費；法務部行政執行署高雄分署受理轄區內70餘萬件機車燃料費執行案件，目前正依法律規定的強制執行程序，逐案扣押義務人的銀行存款。
行政執行署高雄分署指出，依照強制執行程序扣押收取義務人的存款時，除了欠繳的款項會被扣押外，毎一家銀行還會扣取250元以上的手續費，如果扣押收取的銀行有數家時，則依照家數乘以250元，最後可能扣繳的手續費會比欠繳的費用還多。
高雄分署呼籲車主們，主動繳納欠繳的汽機車燃料費，以免因小失大；倘若，對於自己是否尚有燃料費未繳納存有疑問，可向各地區監理機關查詢，並儘速自行繳納回傳收據，避免存款被執行多扣手續費，得不償失。
(中時)
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