辣模周荀試穿泳衣畫面曝光 下肢驚見血痕眾人傻眼！

辣模周荀泳裝試穿照曝光，膝蓋驚見血痕，卻怪錯人啦！(取材自周荀臉書)

知名網路辣模周荀(DenKa)外型甜美可愛，同時還擁有「暴力」的F罩杯，有「南半球女王」美稱，她也常大方在臉書上跟粉絲分享辣照，昨晚周荀又po新照，但卻透露在試穿新買的泳裝後，膝蓋流血了，讓她傻眼，還想說是不是該拿去退貨，只是真相水落石出後，眾人都笑翻了，引發熱議。

答案揭曉，兇手是周荀的愛貓！(取材自周荀臉書)

周荀昨晚po文分享，表示好幾年的夏天沒穿過連身泳裝，久違地買了新的，因此抱著既期待又怕受傷的心情試穿，卻很快地發現不對勁兒，「穿完我的膝蓋痛痛的，還流血了，不知道是不是泳裝的問題，各位覺得我應該要把泳裝拿去退貨嗎？」，然視線順著周荀火辣的曲線往下，很明顯發現根本錯怪新泳裝了！周荀之所以受傷，是因為在試穿過程中，家中貓咪攀上她的腿，才留下了血的印記。

而在她貼出的自拍照中，雪白泳衣裡又穿了件黑色小褲，也引發討論，不過其實只是她生理期到了，周荀更在回應網友時開玩笑說：「我看這串我這句話要回幾次」，但多數網友根本沒在意那點，只是編羨慕小貓能摸到女神辣腿，直呼「這是想逼死誰」、「這讓我不爭氣的害羞了」、「殿下這件太猛啦」！

(中時電子報)