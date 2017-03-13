彰縣北斗貨車、機車擦撞事故，1死1傷

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北斗鎮斗中路昨晚發生大貨車與機車擦撞事故，機車卡車底釀1死1傷。鐘武達翻攝。

北斗鎮斗中路昨晚發生大貨車與機車擦撞事故，機車被輾壓卡在車底。鐘武達翻攝。

彰化縣北斗鎮昨天晚上7點多發生1起死亡車禍，27歲張姓男子駕駛大貨車從斗中路399巷左轉進入斗中路時，與1輛沿著斗中路由西往東的雙載機車發生擦撞，機車被輾壓到車底，36歲洪姓機車騎士與20歲的王姓女性友人當場重傷不起，洪男送醫急救不治，王女則仍住院治療。

北斗警分局交通分隊長林昆賢指出，初步調查，肇事的雙方都沒有酒駕，至於詳細肇事原因及責任，警方將進一步鑑定釐清。

警方調查，這起事故發生在昨晚7點26分，張男駕駛大貨車載運1株大樹要移往他處，當車子從斗中路399巷口轉進斗中路準備由東往西行駛時，洪姓騎士正好騎著機車由西往東而來，疑似煞車不及，兩車嚴重擦撞，機車當場卡進車底，雙載的1男1女血流滿地，機車零件也四處散落，一片狼籍。

消隊隊獲報趕到現場，將肉包鐵受傷的1男1女緊急送往北斗卓醫院急救，隨後又轉往員林基督教醫院，但其中洪男傷治過於嚴重，已經宣告不治。

(中時)