為省停車費 2男徒手抬柵欄檔桿遭罰
高市蔡姓男子與黃姓友人將車停在楠梓區千葉火鍋店停車場，但兩人未在火鍋店消費，離去時，沒有專用繳費代幣，無法開啟出口柵欄檔桿，蔡及友人徒手強力拉開後駕車離去，損壞柵欄檔桿及傳動軸，橋頭地院依毀棄損害罪，判處蔡拘役55天，全案可上訴。
判決書指出，37歲蔡男去年4晚間10時許，與綽號「阿黃」友人，從楠梓區千葉火鍋店停車場離開，但因兩人未在店內消費，無法取得停車場繳費代幣，阿黃徒手將停車場出口所設置柵欄檔桿扳開抬起拉高後，先讓蔡男BMW汽車駛離，蔡男在折返，用同樣的手法讓阿黃的黑色小客車駛離。
因接連不當扳開抬起拉高該停車場出口所設置柵欄檔桿，導致連桿傳動軸損壞，不堪使用。隔天火鍋店李姓店長發現報警處理，檢方依毀損罪嫌起訴，但兩人矢口否認。
法官勘驗現場蒐證照片，停車場出口處柵欄擋桿呈45度斜角，無法平放，監視器也錄下蔡抬高擋桿畫面，並檢視維修報價單，認定蔡男說詞為事後狡卸之詞，而貪圖一己之便，不想支付費用，因此未循正常途徑駛離，並損壞停車場設施；法官審酌後，依毀損罪判處拘役55日，得易科罰金。
(中時)
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