總統訪台車公司 盼強化軌道車輛市場
總統蔡英文今天至新竹縣參訪「台灣車輛公司」，期勉該公司扛起龍頭角色，帶動周邊產業發展及就業機會成長，為台灣經濟注入更多活力。
總統致詞表示，台車公司是台灣唯一具有整合與製造潛力的軌道車輛公司，若台車公司有好的發展，也會帶動相關產業與就業機會的成長，並為台灣的經濟轉型挹注更多活力。
總統指出，台灣軌道建設發展較慢，相對限制軌道車輛的市場，過去台灣的交通以公路為主，除了環島鐵路外，一直到西元1990年代，台北才有一條捷運的軌道，跟其他先進國家相比，有很多努力空間，盼台車公司扛起產業龍頭責任，帶種周邊產業發展，政府也將給予最大鼓勵。
總統說，機場捷運最近終於克服萬難正式通車，目前台灣有4個城市已擁有捷運系統，另外也有多個城市正在規劃捷運或輕軌系統，為了因應節能減碳的趨勢，以及城鄉永續發展的需要，不論是新建或是以現有軌道運輸系統進行優化，都是重要發展方向。
總統也說，台灣可以利用資訊、通訊等領域的技術優勢，結合軌道車輛的應用，切入軌道車輛關鍵零組件的全球供應鏈，政府也會支持；目前推動的「前瞻基礎建設計畫」，也將軌道運輸列為重點項目，接下來希望由行政院、市場與產業發展的需求，針對國際合作與技術移轉等項目，規劃出整體軌道運輸產業發展的策略。
人才養成部分，總統說，會鼓勵機電、資訊與材料相關科系，未來也考慮往車輛製造的領域發展，樂見未來會有更多學校能跟台車公司一起推動，再透過政府支持，引導產業不斷創新成長，讓軌道運輸的蓬勃帶動周邊產業的發展。1060313
(中央社)
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