客運疑閃機車 撞安全島1人輕傷

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日統客運北上車班今天行經雲林縣西螺鎮興農西路，疑閃避突然左轉機車，失控撞上安全島並扯斷交通號誌電桿，乘客1人輕傷，肇事原因正由警方調閱附近路口監視器調查中。

雲林縣政府警察局西螺分局說，日統客運客車四湖鄉往台北車班，連同司機共15人搭乘，上午行經西螺興農西路與福來路口，發生衝撞安全島事故。

警方初步調查，日統客車行經事故路段，1部機車突然左轉，客車李姓駕駛為閃避，撞上安全島，並扯斷3根交通號誌電桿；機車發現出事，沒停留，逕自離開。

警方表示，日統客運車上1名女性乘客輕微擦傷，連同其他乘客，已由接駁車接走；維修人員趕到現場處理號誌電桿。1060313

(中央社)