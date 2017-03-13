旅菲台商祝融之災 鄉親伸援展現同胞愛
旅菲律賓台商陳聰遠住家及廠房遭祝融之災，旅菲台灣鄉親與僑務委員會展現同胞愛，以實際行動協助東山再起，令陳聰遠全家十分感動。
陳聰遠是菲律賓台灣同鄉會副會長，他位於奎松市的住家與廠房8日晚間失火，生產冰淇淋的機器、冷凍設備、辦公設備、家具等，全部付之一炬，損失估計超過新台幣500萬元，所幸無人傷亡。
菲律賓台灣同鄉會會長吳國禎上午偕同監事長林坤城、秘書長林登峰、僑委會菲國駐點菲華文教服務中心主任吳學誠，前往探視陳聰遠。
吳國禎代表菲律賓台灣同鄉會致上33萬5000披索（約新台幣23萬4000元）應急慰問金，吳學誠則承諾協助申辦海外信保基金貸款，希望幫他度過難關。
同鄉會昨晚召開理監事會議，創會會長謝世英、永遠名譽理事長高士誠以及現任會長吳國禎，各捐10萬披索，監事長林坤城捐助3萬披索、副會長李松元捐5000披索。
陳聰遠對於鄉親們的雪中送炭表示感動，並稱雖然生產線付之一炬，但銷售通路還在，會儘速恢復生產，重新出發。1060313
(中央社)
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