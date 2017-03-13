南華高中吸毒生 重回校園

南華高中陳柏宇（右）曾因吸毒被判保護管束，現重回校園讀書。（張潼攝）

台北市長柯文哲今天早上到私立南華高中演講「我的故事」，除分享自己求學、行醫、從政的經驗，還頒發獎狀給學校表現特殊的學生。其中，學生陳柏宇高一時接觸K他命、安非他命近1年，被判保護管束後，他在爸爸、導師和觀護人陪伴下成功戒毒，近半年來已沒有毒癮，且重回校園讀書。

剛滿18歲的陳柏宇目前就讀南華觀光科二年級，每天到校上半天課之後，就回家裡便當店幫忙做生意。雖然現在的生活作息十分正常，但他高一時，曾因在加油站打工睡眠不足，聽信朋友建議，開始吸食毒品以「提振精神」。

陳柏宇回憶，當時吸食K他命、安非他命將近1年，被驗尿驗到後，只得進少觀所接受保護管束，「戒毒期間，家人、老師、觀護人的力量最重要。」他說，除了導師常寫信開導他，爸爸也一直苦口婆心，最後才能成功戒毒。現在重返校園，開始思考以前不曾想過的升學問題，也不排除畢業後找份工作，希望好好過生活。

陳爸爸則說，獨子被發現吸毒，對他而言「很意外、很茫然」，只要兒子戒毒，任何事他都可以配合協助，例如至今父子倆每2周仍會參加「盼望團體」，而這半年來，兒子也確實沒有再接觸毒品，觀護人也覺得十分不容易。

柯文哲今到南華高中演講時，也頒發獎狀給陳柏宇。會中，柯也不忘以自己的經驗勉勵學生，強調人生中最困難的不是面對挫折打擊，而是面對挫折打擊也沒有喪失對人世的熱情，「年輕人想到就去做，We can do something impossible（我們可以做到一些不可能的事）。」

柯文哲還分享了過去他用葉克膜急救患者的案例，包括替藝人周杰倫伴舞的舞者「小薇」、鴻海集團董事長郭台銘亡妻林淑如。他強調，很多醫生經歷醫療訴訟後性情大變，不太愛理病患，但不要為了1％放棄99％，因為你對別人好，別人也會對你好。

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(中時)