南華高中吸毒生 重回校園

南華高中陳柏宇(右)曾因吸毒被判保護管束,現重回校園讀書。(張潼攝)

台北市長柯文哲今天早上到私立南華高中演講「我的故事」,除分享自己求學、行醫、從政的經驗,還頒發獎狀給學校表現特殊的學生。其中,學生陳柏宇高一時接觸K他命、安非他命近1年,被判保護管束後,他在爸爸、導師和觀護人陪伴下成功戒毒,近半年來已沒有毒癮,且重回校園讀書。

剛滿18歲的陳柏宇目前就讀南華觀光科二年級,每天到校上半天課之後,就回家裡便當店幫忙做生意。雖然現在的生活作息十分正常,但他高一時,曾因在加油站打工睡眠不足,聽信朋友建議,開始吸食毒品以「提振精神」。

陳柏宇回憶,當時吸食K他命、安非他命將近1年,被驗尿驗到後,只得進少觀所接受保護管束,「戒毒期間,家人、老師、觀護人的力量最重要。」他說,除了導師常寫信開導他,爸爸也一直苦口婆心,最後才能成功戒毒。現在重返校園,開始思考以前不曾想過的升學問題,也不排除畢業後找份工作,希望好好過生活。

陳爸爸則說,獨子被發現吸毒,對他而言「很意外、很茫然」,只要兒子戒毒,任何事他都可以配合協助,例如至今父子倆每2周仍會參加「盼望團體」,而這半年來,兒子也確實沒有再接觸毒品,觀護人也覺得十分不容易。

柯文哲今到南華高中演講時,也頒發獎狀給陳柏宇。會中,柯也不忘以自己的經驗勉勵學生,強調人生中最困難的不是面對挫折打擊,而是面對挫折打擊也沒有喪失對人世的熱情,「年輕人想到就去做,We can do something impossible(我們可以做到一些不可能的事)。」

柯文哲還分享了過去他用葉克膜急救患者的案例,包括替藝人周杰倫伴舞的舞者「小薇」、鴻海集團董事長郭台銘亡妻林淑如。他強調,很多醫生經歷醫療訴訟後性情大變,不太愛理病患,但不要為了1%放棄99%,因為你對別人好,別人也會對你好。

★保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害!

(中時)