屢因319案成箭靶 詹啟賢嘆：國民黨真的還這樣？

詹啟賢和夫人李麗紅13日接受網路直播節目專訪。（趙雙傑攝）

宣布參選國民黨主席的詹啟賢今日和太太李麗紅一起接受網路直播節目「雲端最前線」專訪，和大家分享一路走來的故事與心聲。但談到外界屢屢提起319槍擊案來攻擊他，質疑他沒有把「兩顆子彈」疑雲交代清楚，詹啟賢表示，對319槍擊案已經沒有感覺了，「但這次再被提出來，我是很難過，國民黨真的還這樣嗎？」

(中時)