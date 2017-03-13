春日單車行搞創意 野餐、在地遊、玩扮裝趴

FIND MY STAGE騎乘扮裝趴在景色優美的河濱公園悠遊，盡享3月踏青、尋找世大運場館的樂趣、大玩歡樂扮裝 SHOW !

三月春日，騎自行車踏青趣！台北世大運倒數，北市玩創意，將舉辦單車騎乘扮裝趴，依不同的騎乘路線設計趣味闖關遊戲，讓民眾邊騎邊玩，體驗探索台北世大運各場館的騎乘樂趣。另新北市也結合最具代表的10條單車快樂遊路線，透過單車騎乘方式，帶領民眾深度接觸新北市郊區好風光。

►台北就是我的主舞台

世大運GO趣味！台北市騎乘扮裝趴「Find My Stage」結合趣味闖關，免費報名參加，設計2條騎乘路線，有河濱樂遊線、以及市區探索線，分別為南港-大佳河濱公園，客家文化主題公園鐵馬驛站-大佳河濱公園，讓車友透過趣味闖關遊戲，慢步認識台北城市。

此外，活動也號召民眾以世大運各項賽事的運動主題，打造出自己獨具的趣味、創意造型，大玩歡樂扮裝 SHOW；以及參加者於指定虛擬及實體場館合照，完成各種活動任務後，即可有機會抽到額外的獎品。

►新北就是我的超經典

新北市單車路線各具風情，今年再度規劃10場最具代表性的單車快樂遊路線，由單車領隊帶領單車生態教育，深入淺出於新北市鄉區將於新北市11個行政區展開，帶領民眾深度接觸新北市郊區好風光，全長距離從20公里到55公里不等。

在地單車活動將走訪華江溼地候鳥生態、櫻木花道、東北角草嶺舊隧道鐵馬、三鶯陶花源、坪林生態瑰寶、雙溪荷花節、五股濕地生態、猴硐三貂嶺驛站煤鄉尋貓、萬里野柳地質公園騎遊，以及北海岸麟山鼻鐵馬騎跡遊。

►野餐feat.曬單車

不論是小摺、公路車還是YOUBIKE，如果你的阿嬤願意，騎出買菜車也行！le coq sportif 單車野餐日將於三重幸福水漾公園自行車道舉辦，自行車活動結合最夯野餐熱潮，原路折返，全長約15公里，享受徐徐春光，體驗青草撲鼻而來的香氣。

單車野餐日現場也將有樂團、魔術等舞台表演及互動遊戲，號召民眾全家出動，四人以上將可獲得多功能懶人沙發，盡情地躺在草地，看著天空聽著音樂享受美食。

(中時電子報)