為防止共諜、假新聞 綠委倡議提「反滲透法」
法務部日前提出備受爭議的「國家保防工作法」草案，遭行政院退回，但今天綠委陳明文、羅致政、王定宇等人舉行記者會，呼籲政府訂定「反滲透法」。綠委強調，由於台灣遭共諜滲透嚴重，呼籲法務部提的新法將引入國會監督機制，不必擔心有人二復辟現象。
陳明文說，主權獨立國家要有敵我意識觀念，根據調查局統計，從2008年至去年，共偵破55件共諜案，中共滲透到部隊、政府部門都相當多；現在媒體發達，假新聞也非常多、越來越嚴重，影響台灣政府施政，包含南海仲裁案、年金改革、婚姻平權等議題在社會上討論時，都會有LINE群組瘋傳假新聞，盼政府儘早訂立反滲透法。
媒體詢問，為何不是透過修改《國家安全法》，而是另訂新法？綠委羅致政表示，《國安法》是位階最高的法，屬於原則性、宣示性質，底下還有《國家情報工作法》，但情報與反情報是一體兩面，放在同一個法有困難，因為適用範圍、對象都不一樣，因此有必要切割，才不會造成上下位階混淆。
羅致政說，目前台灣沒有反情報工作的相關法律，僅在行政院設有「保防工作作業要點」，僅是行政命令，等同行政單位想做什麼就做什麼；未來新法的原則，首要應強化國安及兩岸情報工作，再者是顧及基本人權，並且加入國會監督機制。
羅說，他本會期將提出「反情報工作法」，名稱可能與法務部提案版本不同，盼本會期可跟政院版併案審查。
(中時)
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