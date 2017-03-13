陸政協委員：獨生子女享帶薪假照顧父母
中國大陸一胎化政策下，第1波獨生子女的父母開始進入老年，安養問題受到關注。中國大陸全國政協委員李海濱說，官方應給予獨生子女帶薪年假，以便日漸衰老的父母能得到照顧。
北京晨報報導，曾任中國中車北京二七機車公司副總經理的李海濱說，中國大陸執行一胎化的計劃生育已有30多年。但計劃生育實施初期正值中國大陸生育人口高峰，這些獨生子女的父母們，如今已開始步入老年。
他說，這些獨生子女如今也已成家，而組成的新家庭中，很多是夫妻都是獨生子女的雙獨家庭。也就是說，這對夫妻各自的父母，都只能得1名子女的奉養。
李海濱說，他因此建議中國大陸官方為獨生子女設立帶薪年假，讓他們有時間照顧日漸衰老和多病的父母親。具體作法則可修法，像是獨生子女的父母若滿65歲，每年可有2至3天帶薪假；滿70歲可有3至5天；滿75歲5至7天；最多為8至10天。
他表示，實施帶薪年假，應當視為計劃生育政策的組成部分，從鼓勵計劃生育、獨生子女的生育和撫養，到現在和將來照顧老年的獨生子女父母，使政策具有延續性和完整性，以及官方對這些父母們的關心。1060313
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。