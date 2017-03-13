陸政協委員：獨生子女享帶薪假照顧父母

中國大陸一胎化政策下，第1波獨生子女的父母開始進入老年，安養問題受到關注。中國大陸全國政協委員李海濱說，官方應給予獨生子女帶薪年假，以便日漸衰老的父母能得到照顧。

北京晨報報導，曾任中國中車北京二七機車公司副總經理的李海濱說，中國大陸執行一胎化的計劃生育已有30多年。但計劃生育實施初期正值中國大陸生育人口高峰，這些獨生子女的父母們，如今已開始步入老年。

他說，這些獨生子女如今也已成家，而組成的新家庭中，很多是夫妻都是獨生子女的雙獨家庭。也就是說，這對夫妻各自的父母，都只能得1名子女的奉養。

李海濱說，他因此建議中國大陸官方為獨生子女設立帶薪年假，讓他們有時間照顧日漸衰老和多病的父母親。具體作法則可修法，像是獨生子女的父母若滿65歲，每年可有2至3天帶薪假；滿70歲可有3至5天；滿75歲5至7天；最多為8至10天。

他表示，實施帶薪年假，應當視為計劃生育政策的組成部分，從鼓勵計劃生育、獨生子女的生育和撫養，到現在和將來照顧老年的獨生子女父母，使政策具有延續性和完整性，以及官方對這些父母們的關心。1060313

(中央社)