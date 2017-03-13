美東岸暴風雪警戒 雪量恐高達45公分

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氣象專家今天對美國從紐約市到波士頓的東岸地區發布暴風雪警戒，預計明晚到15日將出現大雪與暴風，部分地區雪量恐將達30到45公分。

路透社報導，眼見東岸上下約5000萬人將遭受冬季風暴與暴風雪威脅，紐約市已對明晚發出大雪警報，快馬加鞭準備剷雪機。

而少許雪量交通就會動彈不得的華盛頓，這次的預估雪量也高達13公分，郊外地區雪量恐怕還要加倍。

「哈芬登郵報」（Huffington Post）報導，美國國家氣象局（National Weather Service）指出，明天晚上到14日，東岸大部分地區都逃不過這股強大風暴，新罕布什爾州、緬因州與麻州到15日早上都還可能會看到降雪。

國家氣象局還表示，暴雪與狂風還可能導致出現「白矇天」（Whiteout）狀況，也就是能見度低到400公尺，並出現攝氏負2至負4度的零下低溫。（譯者：中央社許湘欣）1060313

(中央社)