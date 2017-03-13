不只三星李在鎔 SK與樂天老闆也禁出國

南韓特別檢查組去年12月中旬下令禁止南韓三星電子副會長李在鎔（中）出國後，SK集團會長崔泰源（左）、樂天集團會長辛東彬（右）也被列入了禁止出國的名單。(美聯社)

在由朴映秀領銜的特別檢查組去年12月中旬下令禁止南韓三星電子副會長李在鎔（49歲，目前在押）出國後，韓媒報導，SK集團會長崔泰源（57歲）、樂天集團會長辛東彬（62）也被列入了禁止出國的名單。

《東亞日報》報導，在檢察機關的調查中，這種情況近期內很可能不會發生變化。繼承特檢接力棒的檢察廳特別調查本部，調查已被彈劾下台的總統朴槿惠閨密門受賄案，把樂天和SK列為優先調查對象。SK集團和樂天集團在美國保護主義和中國遏制薩德攻勢面前，未能作出妥善回應，面臨經營困難，急得直跳腳。

SK集團會長崔泰源在去年11月巡訪卡達、沙烏地阿拉伯、阿聯酋等中東國家後，已連續4個月被束縛在國內。在1月缺席例年都參加世界經濟論壇（達沃斯論壇）後，本月中旬能否出席中國的博鰲論壇，前景也不明朗。自從南韓政府決定部署薩德系統後，SK在中國的事業一直處於踏步狀態，崔泰源本來應該親自出面打理，但現實中他卻站不出來。

SK Innovation本已敲定設立中國電池製造廠的日期，但宣布之日已被無限期推遲。SK Planet從中國民生投資有限公司獲得1兆3000億韓元投資的計畫也告中斷。對日本東芝的收購戰也沒有積極地進行應對。SK集團有關人士表示，很明顯，一旦競爭企業拿下東芝，將（對SK）形成巨大打擊，但總裁卻不能親自參加談判，非常鬱悶。

受到中國薩德報復戰集中炮火的樂天集團，會長辛東彬同樣被困住了4個月。中國當地的99家樂天門市店中，有超過一半受到了停止營業的處理，預計僅銷售虧損一項就高達500億韓元。為了把損失降低到最少，樂天需要出動在中國的各種人脈，但總裁不能出國，樂天也鬱悶不已。樂天有關人士表示，辛會長去年6∼10月接受檢察機關調查，12月起至今又被特檢組下令禁止出國長達8個月。海外事業時間緊急，但現場經營更加困難了。

(旺報)