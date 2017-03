恐懼同性戀根源 這3個原因造成的

恐同(homophobia)意指對同志族群不包容或產生震驚情緒等不友善態度。(圖/Shutterstock)

紐約市立大學(City University of New York)教授Amy Adamczyk。(圖片取自Amy Adamczyk臉書)

日前川普撤除前任總統歐巴馬為保護跨性別學生上廁所權利的政令之後,美國討論LGBT權益的聲音又甚囂塵上,紐約市立大學(City University of New York)教授Amy Adamczyk 2017年2月出版新書《跨國公民的同性戀看法》(Cross-National Public Opinion about Homosexuality),認為經濟發展、宗教、民主造成不同國家對同志看法有所差異,同時這也是造成恐同原因的3大根源。

Amy Adamczyk在《新聞周刊》(Newsweek)專欄中,談到什麼原因造成公民對同志產生不同的看法?她在新書裡指出國家特質如何形塑個人對於同志的態度,進而點出造成恐同的3大原因。

她認為儘管歐美只有少數人認為同志族群不正當,但普遍事實卻不是如此,俄國、印度、中國歧視同志人口比例不減反增,非洲、中東和東南亞某些地區還是對於同志看法很保守。

這些國家有類似的人口結構特徵,影響了人民如何看待同志,一般而言,女性觀點比男性更開放,老人比年輕人更加保守,伊斯蘭教徒又比天主教、猶太人和主流新教徒更加反對同志。這本新書中最早針對80個國家,分析其公民的個人態度、價值和信仰,進行非商業的跨國價值觀調查,總共收集將近40萬受訪者的資料,歸納分析不同國家造成態度差異的3大原因,得出結論就是國家財力、民主和宗教。

1.國家財力

瑞典、瑞士和荷蘭等富有國家,他們對於同志態度最包容,形成反差對比的國家,如烏干達、奈及利亞等貧窮國家,大多數公民對於同志還是持反對態度。也就是說,貧窮國家的人民,他們比較關心的還是基本生存,為了維持穩定生活,他們不鼓勵個體發展差異。富有國家的公民則有更多自由去選擇自己的伴侶和生活方式。

2.言論自由

國家型態影響人民生活態度和看法,生活在民主國家的人民,比較支持同志族群,民主型態的國家讓人民對於新的看法更加包容,不管他們喜不喜歡受保護,國家都鼓勵公民尊重人權。言論自由讓公民能夠充分表達個人看法,因此變得更加包容。

3.主要宗教觀點

最後1個形塑公民態度的重要因素就是宗教,伊斯蘭教和東正教國家思想通常很保守,而主流新教、天主教為主的國家,像是瑞典、西班牙和英國的人民思想則相對開放。

(中時電子報)