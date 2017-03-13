大陸首例消費集體訴訟賠償案 賣病死豬索賠千萬元
廣東省消委會3月8日代表消費者，向深圳市中級人民法院提起民事公益集體訴訟，請求法院令此案中涉嫌生產、銷售不符合安全標準食品以及生產、銷售有毒、有害食品的犯罪嫌疑人20人，承擔賠償金1006.2萬元人民幣，在省級以上新聞媒體公開賠禮道歉，並承擔律師費及訴訟費用。深圳市中級人民法院目前已受理此案。
據《新快報》13日報導，放任病豬、死豬入場屠宰，對豬肉噴灑或浸泡有毒有害液體後進行銷售，最保守估計，流入市場的病死豬肉最少也有近十萬公斤！據介紹，這標誌著經過多年醞釀，廣東消費民事公益訴訟正式打響第一槍，而此案以懲罰損害賠償作為訴訟請求則開創先河，屬大陸全國第一宗「消費公益賠償之訴」。
據瞭解，公益訴訟是大陸一項全新的司法實踐，目前僅在環保和消費兩個領域推行。律師團隊朱列玉律師表示，大多數消費者基於各種原因不願訴、不能訴，這就大大降低了商家違法經營的成本，必須給廣大的消費者一個交代。
對於若勝訴後這筆賠償金的使用問題，廣東省消委會副祕書長楊淑娜表示，首先，廣東省消委會將廣發公告徵集受害者，根據他們受害程度按照比例進行賠償。其次，如果徵集不到受害者或徵集賠償後仍有剩餘賠償金，將上交國庫，可考慮將這部分賠償金作為消費者權益保護的公益基金，還是繼續用在消費者身上。
(旺報)
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