新北鶯歌滿願寺 水陸法會超薦畜牧生靈
佛世界道場鶯歌滿願寺今年建寺滿10週年，舉辦「清明報恩水陸大法會」，是鶯歌地區首度舉辦大型水陸法會。將以「十年滿願，普度慈航」為主題，在法會儀軌中，祈求風調雨順。
滿願寺表示，釋本願法師少年出家，以梵唄見長，自幼跟隨梵唄泰斗廣慈老和尚學習，實踐菩薩道，著重在佛教音聲弘法，推廣佛學、電視弘法、梵唄教學。
釋本願於西元2003年著手創建佛世界道場，2007年興建鶯歌滿願寺，常受邀在海外的大型重要法會主法。
「清明報恩水陸大法會」將於16日舉行，法會第一天上午將邀請鶯歌區長胡合鎔、各農業相關部會首長，和農牧漁各界代表，為受災生靈祈福祝禱。
法會特別為農業、畜牧業，及各種養殖業，設立公益超薦牌位專區，涵蓋所有日常因農耕、畜牧或因疫病橫行而遭撲殺的生靈，專門設立專區超薦。1060313
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。