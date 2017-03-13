新北鶯歌滿願寺 水陸法會超薦畜牧生靈

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佛世界道場鶯歌滿願寺今年建寺滿10週年，舉辦「清明報恩水陸大法會」，是鶯歌地區首度舉辦大型水陸法會。將以「十年滿願，普度慈航」為主題，在法會儀軌中，祈求風調雨順。

滿願寺表示，釋本願法師少年出家，以梵唄見長，自幼跟隨梵唄泰斗廣慈老和尚學習，實踐菩薩道，著重在佛教音聲弘法，推廣佛學、電視弘法、梵唄教學。

釋本願於西元2003年著手創建佛世界道場，2007年興建鶯歌滿願寺，常受邀在海外的大型重要法會主法。

「清明報恩水陸大法會」將於16日舉行，法會第一天上午將邀請鶯歌區長胡合鎔、各農業相關部會首長，和農牧漁各界代表，為受災生靈祈福祝禱。

法會特別為農業、畜牧業，及各種養殖業，設立公益超薦牌位專區，涵蓋所有日常因農耕、畜牧或因疫病橫行而遭撲殺的生靈，專門設立專區超薦。1060313

(中央社)