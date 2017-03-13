梁靜茹武漢演唱 公安出動無人機反制槍

無人機漫天亂飛，小心被大陸公安（警察）擊落。陸媒報導，歌手梁靜茹11日到武漢舉辦演唱會，當地公安出動新型安保裝備「無人機反制槍」，強制亂飛的無人機迫降或直接返航。

荊楚網報導，梁靜茹11日到武漢體育中心開演唱會，當地公安出動無人機反制槍驅使空中無人機返航，以維護現場秩序。該篇報導還附上多張公安拿著無人機反制槍瞄準無人機、準備發射訊號的照片。

武漢市公安局這次裝備的無人機反制槍可以有效在需要控制的空域內壓制無人機的遙控訊號，強制無人機迫降或者直接返航。這款設備也會在4月舉行的2017武漢馬拉松比賽重點區域投入使用。1060313

(中央社)