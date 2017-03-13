梁振英如何扮演陸政協副主席 外界關注

我要評比

在香港泛民主派的反對下，香港行政長官（特首）梁振英今天當選中國人民政治協商會議第12屆全國委員會副主席。他今後如何扮演其角色，備受關注。

過去幾年來，梁振英一直是泛民打擊和批評的對象；「占中」運動爆發後，泛民更把矛頭指向他，批評他「沒有向北京反映港人期待真普選真的想法」。

其後，在梁振英高調及帶頭批評「港獨」後，泛民強烈指責其言論撕裂社會。

在本屆大陸全國人大和政協「兩會」舉行前夕，社會上就傳出已棄選連任特首的梁振英將會獲北京方面增補為政協副主席。

在中共建制內，政協會議沒有實權，但政協副主席在大陸享有國家級待遇，被視為黨（中共）與國家級領導人，地位是崇高和重要的。

為此，雖然泛民與北京中央「沒有兩句」，但在「兩會」前曾發起輿論攻勢和示威遊行，抗議梁振英出任大陸全國政協副主席。

泛民立法會議員梁繼昌同時再次談論梁振英在出任特首以前涉及的商業職務（UGL事件），指他受稅務機構調查。但梁振英隨即以個人名義控告梁繼昌。

泛民方面又指出，如果梁振英同時擔任特首和大陸全國政協副主席，將會出現角色或利益衝突。

但北京中央顯然沒有理會泛民的努力，梁振英今天仍然當選政協副主席，在7月卸任特首之後，將以另一個身分繼續處理香港事務。

對於梁振英當選大陸全國政協副主席，香港政界普遍認為，這是北京中央對梁振英過去4年多來工作的肯定，包括處理「占中」得當，以及堅定反對「港獨」。

香港政協委員劉兆佳今天接受官方香港電台訪問時就說，梁振英高票當選，相信委員在投票時，主要考慮到他對大陸的忠誠，以及對落實基本法及國家安全的貢獻。

有人認為，從北京領導人高度讚揚梁振英的工作來看，梁振英出任大陸全國政協副主席早已是預料中事。

去年底，梁振英前往北京進行任內最後一次述職，期間大陸國家主席習近平高度讚賞他遏制「港獨」、依法處置街頭暴力等重大問題，維護了國家主權、安全和發展利益，以及香港經濟穩定繁榮。

梁振英於7月全職處理大陸全國政協副主席的工作後，勢必繼續關注香港事務，成為北京中央和香港之間的橋樑，香港政協委員林大輝期望他今後可以做好有關工作，向北京中央反映港人的想法。

不過，梁振英和泛民的矛頭甚深，泛民今後是否會繼續以打擊梁振英為目標，以及梁振英是否會以大陸全國政協副主席身分繼續協助遏制「港獨」和處理各種政經問題，相信都受外界關注。1060313

(中央社)