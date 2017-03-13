兒福聯盟親子活動　孩童給外婆大擁抱

弱勢家庭到場挑選適合的二手衣物給孩子。（黎薇攝）

兒福聯盟苗栗工作站舉辦親子活動，透過遊戲拉近親子間距離。（黎薇攝）

兒福聯盟苗栗工作站以情人節、復活節為發想，上午在頭份市公所客家文藝館舉辦親子活動，社工員和志工扮成兔子帶領家長與孩子跳流行的小雞舞開場，不但讓親子增加正向互動機會，也拉近彼此距離，鄰近中興商工師生提供義剪，讓受服務家庭在乍暖還寒的氣候中感受社會溫暖。

在情人節甜蜜闖關活動中，由外婆撫養的小寬主動對外婆說「謝謝你一直照顧我到現在！」並給外婆擁抱，短短的一句話，不僅溫暖外婆的心，更感染現場氣氛。

親子活動有17戶家庭約79人參加，參與的家長和小朋友在兒盟傳愛留言板上，寫下「今天很開心可以跟家人一起玩闖關遊戲」、「希望能有多一點親子活動」、「謝謝兒福聯盟在我最無助的時候讓我感覺溫暖」等字句。

兒盟林佳慧社工表示，服務的家庭平常親子互動及正向溝通較少，透過留言板能讓參與活動的家庭成員把心中難以說出口的愛與想法感受表達，傳達家庭正向互動的方法與模式。

兒福聯盟每年定期舉辦親子活動，將社會大眾捐助的二手衣物或生活物資帶給需要的家庭，讓愛心流動與再利用，也減輕家長負擔家計壓力。

(中時)