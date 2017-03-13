警消可否組工會 葉俊榮：爭取合理執勤
內政部長葉俊榮今天被問到警消人員可否組工會時表示，警消人員因工作壓力大、環境不佳，許多人身體出狀況，將爭取該有的條件跟配備，讓他們合理執勤。未回應工會問題。
葉俊榮中午接受YAHOO TV直播專訪，被問到警消組工會議題時表示，警消人員有很高的比例身體狀況不佳，因為工作需隨時待命，壓力很大，週末與逢年過節也很難放假，導致平均餘命較低。
葉俊榮說，內政部會為警消爭取該有的條件跟配備，讓他們合理執勤、合理休假，也呼籲民眾多給警察鼓勵。但並未正面回應警消工會問題。
有網友詢問，在公家機關服役的替代役男，做的工作竟比公務員還多？對此葉俊榮回應，替代役男服役，是在人生某個階段被停滯，因此必須協助他們豐富這段期間的內涵，而不只是分派工作給他們。
葉俊榮表示，他就有要求應該讓行政替代役有機會學習，像內政部的新年卡片、福袋、他的名片等，就是由替代役男設計。
主持人詢問，這是否是在「拗」替代役，設計費應該很貴？葉俊榮說，「是他來拗我」，內政部是給替代役發揮的機會，因為對方有設計的專業。1060313
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。