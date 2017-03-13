警消可否組工會 葉俊榮：爭取合理執勤

內政部長葉俊榮今天被問到警消人員可否組工會時表示，警消人員因工作壓力大、環境不佳，許多人身體出狀況，將爭取該有的條件跟配備，讓他們合理執勤。未回應工會問題。

葉俊榮中午接受YAHOO TV直播專訪，被問到警消組工會議題時表示，警消人員有很高的比例身體狀況不佳，因為工作需隨時待命，壓力很大，週末與逢年過節也很難放假，導致平均餘命較低。

葉俊榮說，內政部會為警消爭取該有的條件跟配備，讓他們合理執勤、合理休假，也呼籲民眾多給警察鼓勵。但並未正面回應警消工會問題。

有網友詢問，在公家機關服役的替代役男，做的工作竟比公務員還多？對此葉俊榮回應，替代役男服役，是在人生某個階段被停滯，因此必須協助他們豐富這段期間的內涵，而不只是分派工作給他們。

葉俊榮表示，他就有要求應該讓行政替代役有機會學習，像內政部的新年卡片、福袋、他的名片等，就是由替代役男設計。

主持人詢問，這是否是在「拗」替代役，設計費應該很貴？葉俊榮說，「是他來拗我」，內政部是給替代役發揮的機會，因為對方有設計的專業。1060313

(中央社)