習近平：軍民融合 推動科技興軍
中共中央軍委主席習近平12日表示，要深入實施軍民融合發展戰略，加快建立軍民融合創新體系，下更大氣力推動科技興軍，堅持向科技創新要戰鬥力，為共軍建設提供強大科技支撐。
大陸央視新聞報導，中共總書記、中央軍委主席習近平12日出席中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議解放軍代表團全體會議時，作上述表示。會議由中共中央政治局委員、中央軍委副主席范長龍主持。
習近平指出，要深入實施軍民融合發展戰略，展開軍民協同創新，推動軍民科技基礎要素融合，加快建立軍民融合創新體系，下更大氣力推動科技興軍，堅持向科技創新要戰鬥力，為共軍建設提供強大科技支撐。
報導說，各與會代表就推動武器裝備創新發展、提升新型作戰力量創新能力、推進聯合戰役訓練創新發展、維護大陸海外利益、推進大陸國防交通建設軍民融合深度發展等問題提出意見和建議。
習近平說，科技進步深刻改變人類生產、生活方式，也深刻影響著世界軍事發展走向。隨著軍用技術和民用技術的融合度越來越深，必須增強緊迫感，以更大決心和力度抓緊推動科技創新和進步。
他指出，要做好由上而下的設計方式和戰略籌劃，推動大陸國防科技和武器裝備軍民融合，推動軍隊和地方合力培育軍事人才，推動體制機制和政策制度改革，加快共軍建設向「品質效能型」和「科技密集型」轉變。
習近平表示，大陸國防科技和武器裝備領域是軍民融合發展的重點，也是衡量軍民融合發展水準的重要標誌。最大限度實現「民為軍用」，做好大陸國防科技的民用轉化。1060313
(中央社)
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