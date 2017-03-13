柯文哲演講 說郭台銘亡妻曾是他的病患
台北市長柯文哲今天獲邀到南華高中，以「我的故事」為題演講。他也回憶曾以葉克膜機器急救過的性命，其中鴻海科技集團總裁郭台銘的亡妻林淑如，就曾是他的病患之一。
柯文哲在台北市私立南華高中進行約1小時演講，除了述說他從醫生成為市長的過程外，也回憶過去從醫點滴，包括幾名曾被葉克膜急救、拯救的病患故事，其中替藝人周杰倫伴舞的舞者小薇最廣為人知；另一名，就是郭台銘的元配亡妻林淑如。
「沒有德蕾莎修女，印度加爾各答街頭的乞丐死亡前會怨恨這個世界；但有了德蕾莎，會讓他們覺得是天使下凡來接他們上天堂」，柯文哲說，很多醫生經過醫療訴訟後性情大變，不太愛理人，但是千萬不要為了1%放棄了99%，因為你對別人好，別人也會對你好。
他笑說，他以前好好的在醫院當醫生，怎麼突然變成市長，因為人生都是意外。如果問他經歷了台大醫院MG149專戶案、國科會補助款案、愛滋器官捐贈案後，有沒有認為做錯什麼事，唯一做錯的事就是當了前總統陳水扁的醫生，在藍綠鬥爭的氛圍，別人一定修理你。
柯文哲話鋒一轉，他說自己是藝人鳳飛飛的歌迷，原本想說要去她在世貿中心最後一場的演唱會，結果1年後她就過世了，從此之後讓他覺得「什麼事都不要等以後，想到就去做。」
他說，他曾做過「爬玉山」、「大甲媽祖遶境」及「騎腳踏車環台」，這三件事也是他認為身為台灣人該做的三件事。最後他也勉勵台下學子「想到就去做」，因為台灣是海島國家，海洋性格應該是冒險犯難才對。1060313
(中央社)
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