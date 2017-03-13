陸政協委員：暴力傷醫如同襲警 應重懲

我要評比

中國大陸近年不斷傳出醫療暴力、攻擊醫護人員等事件。中國人民政治協商會議第12屆全國委員會（全國政協）第5次會議期間便有政協委員提出，暴力傷醫和襲警一樣，都應從重從嚴處理。

綜合觀察者網等陸媒報導，大陸全國政協委員、首都醫科大學宣武醫院神經外科首席專家凌鋒日前表示，警察保護人民群眾的生命財產安全，醫生守護患者健康，對這兩類人施暴，傷害的不僅是醫生和警察，同時也傷害了二者保護的對象。

她說，「如果醫生的生命安全都得不到保障，還有誰會給患者看病？」因此「暴力傷醫和襲警是一樣的，都應從重從嚴處理。」

北京大學第一醫院醫師霍勇也表示，傷醫案件還時有發生，真正落實醫療暴力規範，才能從根本上改變傷醫事件的發生。

另一方面，針對醫療糾紛鬧事事件，北京口腔醫院副院長林野表示，在歐美，一個癌症患者術後因心肌梗塞在醫院死亡，由於病人的死亡與手術沒有直接因果關係，因此醫院免於賠償；但中國大陸的患者家屬則會尋找醫院的醫療缺陷，法院便以此為據，讓醫院進行安撫性賠償，

他認為，「這與患者死亡並沒有直接關係，因此助長了醫鬧的囂張氣焰。」

對此，北京市衛生和計劃生育委員會主任方來英說，法官並非醫護人員，在審理醫患糾紛的案件時，可能不了解醫療細節，因此建議深入研究人民評審員制度。1060313

(中央社)