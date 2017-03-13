無尾熊寶寶鑽出育兒袋 黏媽身上模樣萌
無尾熊寶寶黏在媽媽身上，毛茸茸的樣子，讓許多遊客直呼「好可愛！」
無尾熊「Q妹」、「Emily」去年生下2隻男寶寶，分別命名為「奇奇」、「蒂蒂」，8個月大的牠們剛鑽出育兒袋，有時會窩在媽媽胸前、有時爬到媽媽背上，毛茸茸的臉龐、大大的眼睛，讓許多遊客直呼「好萌！」、「好可愛！」
動物園發言人曹先紹笑說，「奇奇」、「蒂蒂」平常喜歡窩在媽媽胸口，與媽媽一起採食尤加利葉，吃著吃著還會一起打嗑睡、進入夢鄉；保育員觀察發現，「奇奇」個性大方不怕生，會主動將保育員的手抓來嗅聞；「蒂蒂」則較內向。
雖然無尾熊寶寶年紀還小，為以後方便進行例行健檢，保育員已展開動物訓練，如讓其能穩定地攀附在保育員手上，從10秒開始往上累加，曹先紹說，「奇奇」、「蒂蒂」在訓練時，會因與媽媽分開，而不安地大聲求救、掙扎。
此外，保育員為降低無尾熊寶寶對聲音的敏感度，從去年2月起，在無尾熊的房間播放廣播節目，保育員回憶，某次放了首「嗨歌」，無尾熊們瞬間睡意全消，張開大眼，看看「發生什麼事？」經過一段時間適應，現已習慣有音樂陪伴。1060313
(中央社)
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