敘內戰不斷淪兒童地獄 去年至少652童死
敘利亞內戰將近6年，聯合國兒童基金會（UNICEF）今天表示，敘利亞去年至少有652名兒童遇害，讓2016年成為敘國年輕一代最悲慘的一年。
美聯社報導，敘利亞政府與盟軍及反抗軍皆漠視戰爭法，去年毫無減少對學校、醫院、遊樂場、公園與民宅的攻擊。
UNICEF表示，去年至少有255名兒童在校內或學校附近喪生，170萬年輕人無校可念；敘利亞每3所就有1所學校無法使用，因有些學校遭武裝團體占據。另有230萬敘利亞兒童以難民身分逃往中東地區。
UNICEF在敘利亞發生人民反抗運動並擴大成內戰的6週年前2天，發表這份報告。
敘利亞爆發內戰後，政府展開殘酷鎮壓，首批受害者中可見兒童身影。2011年3月15日，南部德拉省（Daraa）居民上街遊行要求釋放在學校牆上寫反政府口號而遭逮的青少年學生，這些學生拘留期間遭受酷刑折磨。
報告警告，敘利亞的應對機制與醫療照護服務急速腐敗，迫使兒童成為童工、早婚或成為戰鬥人員。數十名兒童則罹患可預防的疾病而奄奄一息。
國際慈善機構拯救兒童基金會（Save the Children）上週公布報告指出，有跡象顯示敘利亞年輕人生活在「毒性壓力」之下，可能造成終身健康問題、藥物上癮而掙扎，或是到成年期都將患有精神障礙。
UNICEF指出，敘利亞童兵問題也越來越嚴重，武裝派系去年就徵召至少851名兒童入伍，為2015年人數的2倍多。（譯者：中央社周莉芳）1060313
(中央社)
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