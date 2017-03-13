查綠島油污 法務部不排除尋求國際合作
綠島油污事件，法務部政務次長陳明堂今天說，環保署根據GPS鎖定一外國輪船，如果是環保犯罪或海洋污染犯罪，法務部會尋求國際合作；還可能有民事賠償與行政裁罰問題。
台東選區的民進黨立委劉櫂豪上午在立法院司法及法制委員會質詢陳明堂表示，上週五台東綠島發生嚴重油污事件，在偵查不公開的範圍內，法務部所採取的動作有哪些？
陳明堂表示，法務部長邱太三第一時間指示台東地檢署協助，台東地檢署回報目前沒有強制處分，這起案件由環保署統籌負責，根據全球定位系統GPS清查有特定對象是外國輪船，外國輪船已經離開台灣海域，是否有台灣代理商等等，台東地檢署會配合環保單位與台東縣政府積極處理。
劉櫂豪問，如果確定是犯罪行為且為外國船隻，船隻又跑掉，將來要怎麼處理？陳明堂回答，假如構成犯罪，人又沒有在台灣，最後就是通緝的問題，另外一個就是民事賠償問題與行政裁罰，過去行政執行署曾根據裁罰查扣韓國貨輪。
油污事件是否比照電信詐騙案尋求國際合作？陳明堂說，以司法偵辦而言，會透過國際司法互助來處理，若單純行政裁罰，環保署也透過國際合作的方向。
至於油污污染因屬跨國性、移動性，有無可能列為國際合作重要項目？陳明堂說，如果是環保犯罪或海洋污染犯罪，法務部會透過國際合作。1060313
(中央社)
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